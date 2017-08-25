Иллюстративное фото из архива "МГ" В получении взятки подозревается старший следователь Индерского районного отдела ДВД Атырауской области. - 90 тысяч тенге полицейскому были переданы от местного жителя за прекращение уголовного дела в отношении его сына. Следователь пообещал отцу также не уведомлять учебное заведение о совершенном преступлении. Сотрудники департамента антикоррупционной службы задержали следователя в момент получения взятки, - сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау. В отношении полицейского следственный судья суда №2 города Атырау применил меру пресечения в виде содержания под стражей.