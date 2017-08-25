Фото из архива "МГ" На сегодняшний день в городе действуют 28 частных садов. - Население города ежегодно растет и для того, чтобы нам обеспечить всех детей местами в дошкольных учреждениях, необходимо открытие большего количества частных детсадов. Программа государственно-частного партнерства очень выгодна для предпринимателей и она неплохо показала себя в нашем городе. Поэтому предлагаю застройщикам предусматривать на первых этажах новостроек помещения для детских садов. Это будет очень удобно как для предпринимателей, так и горожан, - заявил Мурат МУКАЕВ. Стоит отметить, что в планах на 2018-2020 годы построить семь новых детских садов в новых микрорайонах.