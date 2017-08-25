Оставлять помещения на первых этажах новостроек для открытия частных детских садов предложил застройщикам аким Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" На сегодняшний день в городе действуют 28 частных садов. - Население города ежегодно растет и для того, чтобы нам обеспечить всех детей местами в дошкольных учреждениях, необходимо открытие большего количества частных детсадов. Программа государственно-частного партнерства очень выгодна для предпринимателей и она неплохо показала себя в нашем городе. Поэтому предлагаю застройщикам предусматривать на первых этажах новостроек помещения для детских садов. Это будет очень удобно как для предпринимателей, так и горожан, - заявил Мурат МУКАЕВ. Стоит отметить, что в планах на 2018-2020 годы построить семь новых детских садов в новых микрорайонах.