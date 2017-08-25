Подробности о кредитовании и рефинансировании в Банке ВТБ (Казахстан) можно узнать по ссылке https://www.vtb-bank.kz/individuals/kreditovanie/.

Сегодня Банк ВТБ (Казахстан) предлагает физическим лицам различные варианты кредитования: потребительские кредиты, залоговые займы, ипотека и автокредитование. Самый популярный заём среди наших клиентов – «Кредит наличными», который выдается сроком до 5 лет на сумму до 5 000 000 тенге. Кстати, летом этого года мы значительно снизили ставки вознаграждения по этому займу. Сегодня «Кредит наличными» в нашем банке можно взять по ставке 17% годовых, а это одно из самых выгодных предложений на рынке на сегодняшний день. Еще один плюс этого продукта в том, что он не требует залога и первоначального взноса.Мы видим свою миссию в том, чтобы обучить наших клиентов финансовой грамотности, на доступных примерах показываем, как важно во времена экономической нестабильности умело распоряжаться своими средствами и семейным бюджетом. К сожалению, часто бывает, что люди берут кредиты под давлением сиюминутных желаний, не думая о будущем. В нашем банке работают профессионалы, которые, оценивая возможности клиента, предлагают ему наилучший вариант. Если мы видим, что человек хочет взять заём под давлением импульсивных желаний, к примеру, на покупку каких-то супермодных товаров, но при этом его заработок не позволит ему после такого приобретения жить как прежде и сильно скажется на семейном бюджете, то мы стараемся предостеречь клиента от таких покупок и тем более кредитов на них.Первым делом нужно обратиться в банк и рассказать о своей проблеме. В большинстве случаев кредитные организации всегда идут на встречу добросовестным клиентам. Скорее всего банк предложит клиенту с такими проблемами реструктуризацию долга, то есть продлит срок выплаты, что скажется на сокращении суммы ежемесячного платежа или предоставит отсрочку если финасовые трудности носят кратковременный характер. Если, к примеру, у вас остался источник дохода, но он стал меньше, либо Вы просто осознали, что долговая нагрузка для Вас тяжела, можно рефинансировать кредит в другом банке. Например, сегодня Банк ВТБ (Казахстан) предлагает очень выгодные условия по рефинансированию займов, полученных в других банках. С помощью этого инструмента, Вы можете снизить ставку вознограждения по кредиту и даже увеличить его сумму до 5 000 000 тенге.Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК. Новости Компаний.