Как рассказал директор союза машиностроителей РК Темирлан АЛТАЕВ, в состав союза входит около 300 заводов, включая основные национальные крупные компании. - На форуме нам предстоит обсудить ту продукцию, которая реально нужна в области. Понять, как и какие средства необходимы для модернизации заводов области для того, чтобы потом производить такую технику, которая будет востребована и окупится. Обсудить вопросы сертификации и технического регулирования в оборудовании, потому что тендерная документация многих иностранных недропользователей Казахстана содержат ссылки на стандарты, принятые во всем мире, но которые сейчас проходят постепенную аккредитацию для использования на территории республики, - рассказал Темирлан АЛТАЕВ. Соответствовать таким стандартам это очень большая задача для нас. Начиная от документов по системе контроля качества продукции, вплоть до того что нельзя на территории цеха ходить без каски и защитной робы. К примеру на каких то заводах это не соблюдается. Мы понимаем что это требует определенных затрат, но если передерживаться стандартов, то тогда будут нормальные цены за ту продукцию которую будут тут производить. Темирлан АЛТАЕВ также отметил, что на сегодняшний день у нас есть достаточно хорошо отработанные механизмы, как наладить работу "Казахстан Темир Жолы" и порядка 20 заводов, которые производят железнодорожную технику. По словам доктора технических наук, профессора ЗКАТУ имени Жангир хана Анатолия ТЮРИНА, университету было дано задание определить, каковы потребности нашей промышленности в специальности "Технологии машиностроения". - Если десять лет назад были востребованы технологи по механической обработке, то когда мы сделали анализы по заводам области, вяснилось, что сейчас востребованы инженеры-конструкторы. Мы уже подготовили ряд мероприятий, которые в течение этого и следующего года внедрим, это позволит выпускать нужных специалистов. И по желанию работодателей вносим изменения в дисциплину для того, чтобы дать качественные знания по тем вопросам, которые интересуют наших работодателей, - пояснил Анатолий ТЮРИН.