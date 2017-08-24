Иллюстративное фото с сайта delovoy-Kazakhstan.kz Стоит отметить, что в этом году студенты впервые получили возможность учиться в высших учебных заведениях за счет местного бюджета. Всего было выделено 222 образовательных гранта, из них 178 - на педагогические специальности, 35 медицинские и 9 студентов будут обучаться ветеринарным специальностям. Проходить обучение обладатели образовательных грантов будут в вузах Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. Аким Атырауской области Нурлан Ногаев подчеркнул важность правильного распределения грантов на те отрасли, в которых ощущается нехватка специалистов, отметив, что будущие выпускники, прошедшие обучение за счет государства, внесут огромный вклад в социально-экономическое развитие региона, закрыв дефицит кадров в своих отраслях. Всего было подано 252 заявления на получение образовательных грантов, из которых были выбраны лучшие претенденты. Студенты, прошедшие обучение за счет государства, в дальнейшем будут трудоустроены по специальности на территории Атырауской области.