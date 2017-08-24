После ДТП с участием двух пассажирских автобусов аким Уральска Мурат МУКАЕВ дал несколько поручений перевозчикам и начальнику МПС. - Две недели назад я поручил проверить все автопарки города. Наши специалисты фиксировали все нарушения автобусов, и по результатам каждому перевозчику будут даны предписания на исправление нареканий. После дорожно-транспортного происшествия, которое случилось по улице Жангир хана, поручаю пассажироперевозчикам лично проверять все маршруты, заменить все старые "Газели" и автобусы на новые, ежедневно проводить медосмотр водителей. Также необходимо обеспечить водителей и кондукторов униформой и бейджиками, где должны быть написаны контакты автопарка, - заявил градоначальник. Также Мурат МУКАЕВ велел руководству МПС усилить работу полицейских на дорогах.