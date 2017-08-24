В ДТП с участием двух пассажирских автобусов и двух легковых авто пострадали 58 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как рассказал владелец ТОО "Акжол" Эльдар ВАГАПОВ, автобус не принадлежит его предприятию, он находится у них в аренде. - За рулем автобуса находился 24-летний водитель, которого нанял владелец автобуса. Его вина в произошедшем, несомненно, есть, но очевидцы рассказывают несколько версий, поэтому в этом будет разбираться полиция. Что касается проверки автотранспорта, то этот автобус два месяца назад прошел техосмотр и был исправен. Водителя, перед тем как выпустить на маршрут, проверял медик. Сейчас водитель находится в больнице, - пояснил Эльдар ВАГАПОВ. Стоит отметить, что ущерб пострадавшим пассажирам будет выплачивать не ТОО "Акжол", а владелец автобуса. По словам начальника МПС ДВД ЗКО Манарбека ГАБДУЛЛИНА, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 ч. 1 УК РК "Нарушение правил ПДД лицами, управляющими транспортным средством". - Водитель 1993 года рождения, находясь за рулем автобуса №7, совершая обгон по обочине дороги по улице Жангир хана, совершил боковое столкновение с "Рено Дастер" и автобусом №5, который, в свою очередь, врезался в "Ларгус".  Все транспортные средства с места ДТП были доставлены на штрафстоянку. Проводятся необходимые экспертизы, - заявил Манарбек ГАБДУЛЛИН. Напомним, утром 24 августа в на улице Жангир хана столкнулись пассажирский автобус №7 и №5. С места происшествия скорая помощь забрала 20 человек. Чуть позже в управлении здравоохранения сообщили, что количество пострадавших достигло 58 человек. vagapov  