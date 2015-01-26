Иллюстративное фото с сайта www.nn.ru Иллюстративное фото с сайта www.nn.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как отметили в областном управлении здравоохранения, несколько человек попали в медклинику в Жылыойском районе с подозрением на инфекционное заболевание. На данный момент речь идет о четверых инфицированных. Все они работники подрядных организаций на Тенгизском месторождении. В район выехали медицинские специалисты, инфекционисты. В областном акимате заверили, что в ближайшее время дадут комментарий по поводу случившегося. Оружейные сейфы, гостиничные сейфы, домашние сейфы в Алматы