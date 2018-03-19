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Происшествия

На территории старого кладбища в Атырау прорвало канализацию (видео)

По словам официального представителя КГП "АтырауСуАрнасы", авария произошла на старом кладбище в районе элеватора. В данный момент решается вопрос о переносе двух могил для устранения аварии. - На данном кладбище проводились стихийные захоронения, в том числе и над канализационным коллектором, - сообщили в пресс-службе предприятия. Как сообщили в КГП "Атырау Су Арнасы", после ликвидации аварии будет поднят вопрос о законности этих захоронений. Ерлан ОМАРОВ Видео Дулата Багитгереева 0hcavKWt2A4
gorod
На территории старого кладбища в Атырау прорвало канализацию (видео)
По словам официального представителя КГП "АтырауСуАрнасы", авария произошла на старом кладбище в районе элеватора.
В данный момент решается вопрос о переносе двух могил для устранения аварии. - На данном кладбище проводились стихийные захоронения, в том числе и над канализационным коллектором, - сообщили в пресс-службе предприятия. Как сообщили в КГП "Атырау Су Арнасы", после ликвидации аварии будет поднят вопрос о законности этих захоронений.
Ерлан ОМАРОВ Видео Дулата Багитгереева 0hcavKWt2A4
канализация авария кладбище элеватор

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