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Происшествия

На три года лишили свободы водителя автобуса, сбившего 81-летнюю женщину в ЗКО

Женщина скончалась в дачном автобусе 6 июня прошлого года, однако кто понес за это наказание стало известно только сейчас, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 6 июня по улице Московская в дачном автобусе скончалась пожилая женщина. Причины смерти не сообщались. Жители дачного кооператива "Черемушки" рассказали, что якобы женщину обнаружили в луже крови на дороге и водитель автобуса подобрал ее и вызвал скорую помощь. Однако позже полицейские сообщили, что сначала дело возбудили по статье "Убийство", а после проведения судебно-медицинской экспертизы уголовное дело было переквалифицирова
Кристина Кобина
На три года лишили свободы водителя автобуса, сбившего 81-летнюю женщину в ЗКО
Женщина скончалась в дачном автобусе 6 июня прошлого года, однако кто понес за это наказание стало известно только сейчас, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
6 июня по улице Московская в дачном автобусе скончалась пожилая женщина. Причины смерти не сообщались. Жители дачного кооператива "Черемушки" рассказали, что якобы женщину обнаружили в луже крови на дороге и водитель автобуса подобрал ее и вызвал скорую помощь. Однако позже полицейские сообщили, что сначала дело возбудили по статье "Убийство", а после проведения судебно-медицинской экспертизы уголовное дело было переквалифицировано на статью 345 ч.3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". Позже родственники обращались в СМИ с просьбой помочь найти свидетелей произошедшего. Муслим Джардемов, занимавший тогда должность начальник МПС УВД г. Уральск, отметил, что в ходе следствия выяснилось, что водитель автобуса переехал женщину, затем посадил ее в автобус, а по дороге она скончалась. Как сообщили в департаменте полиции ЗКО,  в ходе расследования уголовного дела было установлено, что наезд был совершен 60-летним водителем автобуса «ПАЗ». - Позже уголовное дело с обвинительным актом было направлено в прокуратуру и после передано в суд района Байтерек. Приговором суда района Байтерек водитель автобуса «ПАЗ» приговорен к 3 годам лишения свободы, - отметили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДТП автобус сбил женщину

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