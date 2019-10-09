На три года лишили свободы водителя автобуса, сбившего 81-летнюю женщину в ЗКО

Женщина скончалась в дачном автобусе 6 июня прошлого года, однако кто понес за это наказание стало известно только сейчас, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 6 июня по улице Московская в дачном автобусе скончалась пожилая женщина. Причины смерти не сообщались. Жители дачного кооператива "Черемушки" рассказали, что якобы женщину обнаружили в луже крови на дороге и водитель автобуса подобрал ее и вызвал скорую помощь. Однако позже полицейские сообщили, что сначала дело возбудили по статье "Убийство", а после проведения судебно-медицинской экспертизы уголовное дело было переквалифицирова