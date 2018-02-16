На вокзале Атырау полицейские задержали мужчину с электрошокером

Электрическое оружие было обнаружено полицейскими при личном досмотре местного жителя, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта kazan.kp.ru Административное дело по по ч.1 ст.482 КоАП Республики Казахстан - "Незаконное хранение незарегистрированного в органах внутренних дел электрического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Джоуль" было рассмотрено в специализированном административном суде города Атырау. Из материалам дела следует, что в феврале 2018 года на желездорожном вокзале г.Атырау при личном досмотре полицейскими у одного из мужчин был обнаружен электрош