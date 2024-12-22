Число вакансий сократилось в ЗКО

Количества свободных вакансий так же стало меньше в Кызылординской и Мангистауской областях.

По данным министерства труда и социальной защиты РК, ноябре на электронной бирже труда было опубликовано 96,9 тысяч вакансий и 91,7 тысяч резюме. Активность как работодателей, так и соискателей продолжила динамику спада. По сравнению с октябрем количество вакансий уменьшилось на 26,7 тысяч, а число резюме сократилось на 14,3 тысяч.

Резкое снижение спроса связано главным образом с уменьшением потребности в работниках отопительной сферы. Наиболее заметное сокращение произошло среди операторов котельных – с 7 тысяч вакансий в октябре до 500 в ноябре, машинистов котельных – с 2,3 тысяч до 408, а также истопников – с 6,3 тысяч до 805 вакансий.

В разрезе регионов в ноябре больше всего вакансий разместили работодатели Астаны, Павлодарской и Алматинской областей. Наибольшее сокращение числа вакансий наблюдалось в Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях. Среди густонаселенных регионов снижение также заметно в Туркестанской области и Алматы. Каждую пятую вакансию разместили индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Почти половину всех резюме разместила молодежь в возрасте от 16 до 34 лет, среди них наиболее активными являются группы от 16 до 24 лет и от 29 до 34 лет. Каждый четвертый, искавший работу – соискатель среднего возраста, а на соискателей предпенсионного возраста пришлось 9% всех резюме.

Самую высокую заработную плату работодатели предлагали главным строителям (в среднем от 726 тысяч тенге), начальникам служб в добывающей промышленности (около 649 тысяч тенге) и мельникам (примерно 580 тысяч тенге). Среди соискателей наиболее высокие ожидания по заработной плате были у кандидатов на должность руководителя проектов по разработке (в среднем от 1,3 млн тенге), начальника службы аналитики (около 1,2 млн тенге) и пилота (примерно 1,1 млн тенге).