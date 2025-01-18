Услуги тренажерных залов подешевели в ЗКО

Объём услуг, оказанных фитнес-клубами, за январь–сентябрь 2024 года в Казахстане 29 миллиарда тенге — на 11,4% больше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период 2023-го.

По данным аналитического портала Finprom.kz, заметный рост деятельности фитнес-клубов был отмечен после пандемии. Так, к примеру, в январе–сентябре 2019 года объём услуг в секторе составлял лишь 10,3 миллиарда тенге, в аналогичном периоде 2020-го — 10,9 миллиарда тенге, а в январе–сентябре 2021 года — уже 19,4 миллиарда тенге.

По итогам декабря 2024 года услуги тренажёрных залов подорожали на 0,4% за месяц. Цены на абонементы растут уже четыре месяца подряд, а удешевления не наблюдалось ещё с мая 2021-го. В ноябре 2024 года услуги тренажёрных залов также подорожали на 0,4%, а в декабре 2023-го — сразу на 4,9% (это самое серьёзное месячное удорожание с тех пор, как по этому показателю в РК ведётся статистика).

За год цены на абонементы в тренажёрных залах выросли на 8,1% — значительно меньше, чем в декабре 2023 и 2022 годов, когда показатель увеличивался на 15,2% и на 14% соответственно.

В региональном разрезе наибольшее удорожание было отмечено в Северо-Казахстанской области. Следом идут Шымкент и Астана.

В Алматинской, Туркестанской и Жетысуской областях цены на услуги тренажёрных залов не изменились, а в Западно-Казахстанской области они даже снизились на 8,6%.

Посещение фитнес-центров и тренажёрных залов необходимо не только для укрепления организма в борьбе с вирусными инфекциями, но и для борьбы с лишним весом, от которого страдают многие. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лишний вес имеет каждый четвёртый житель планеты, а численность тучных людей каждые десять лет увеличивается на 10%. Ожирение является причиной 5% смертей в мире.

Согласно информации Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК, уровень распространённости ожирения в Казахстане среди взрослого населения в возрасте от 15 лет составил 25,8% среди женщин и 15,3% среди мужчин. Ещё у 29,7% женщин и 33,9% мужчин наблюдается избыточная масса тела.

В целом в мире ожирением страдают более 1 млрд человек — 879 млн взрослых и 159 млн детей. С 1990 года показатели распространённости ожирения выросли в 2 раза среди женщин, в 3 раза среди мужчин, и сразу в 4 раза среди детей. Несмотря на стереотипы, США занимает лишь 36-е место в мире по показателям ожирения среди женщин и 10-е место по показателям ожирения среди мужчин.

При этом для многих единственный способ похудеть — фармакологическое вмешательство. Спорт доступен и подходит по состоянию здоровья не всем, к тому же далеко не для всех даже интенсивные спортивные тренировки решают существующие проблемы веса. Это приносит многомиллиардные доходы фармацевтическим компаниям.