В доме №40 по проспекту Евразия на первом этаже располагается столовая "Кухня". Жильцы дома утверждают, что вот уже три года в их квартирах пахнет едой. Люди говорят, что в столовой просто-напросто нет вытяжек, а труба (которая служила вытяжкой - прим.автора) очень короткая. - Тараканы, вонь, заливается весь подвал. Когда варят и жарят, то есть не надо, мы все наевшись с утра. Эта труба маленькая. Сейчас во всех столовых, даже школьных есть вытяжка, она должна быть выше, на 1-2 метра выше. Чтобы людям было чем дышать, - говорит житель 5 этажа этого дома Тимур Надыргалиев. Причем люди утверждают, что запах стоит такой, что пахнет даже в соседнем доме. - Я живу вообще в соседнем доме, так вот утром окно открыть невозможно. Пахнет мясом, зажарка какая-то, - рассказала Наталья Серебрякова. Председатель КСК "Механик", к которому относится дом, Татьяна Лукина не по наслышке знает обо всех этих проблемах. - Когда я получила жалобу от жильцов, первым делом я пошла в ЖКХ, Там мне сказали, что нужно идти в отдел предпринимательства. В СЭС мне сказали, что прежде, чем идти к ним, нужно знать его ИИН и печать. Мы страдаем, никакого выхода я не нашла. В четверг мне позвонил арендатор, я уже месяц прошу, чтобы он дал мне договор, который составлен между ним и хозяином. Он мне не дает его, хозяйка живет в Турции. Он мне показал все бендежки, там ни в одной из них нет вытяжки. Я зашла, стоит раковина. В ней стоят два таза, в них посуда. Во-первых, прежде чем открыть столовую, они должны установить жироуловитель, потому что этот жир забивает канализацию. В неделю 2-3 раза она забивается. Последний раз я не смогла стоять в подвале, запах - до рвоты. Вы представьте, какой сантехник туда пойдет работать, с боем идут. Мы даже пробовали ставить обратный клапан, но все равно все идет в подвал. Мое мнение - я бы его закрыла (столовую- прим.автора). Вы понимаете, здание из-за этого дает усадку, - возмущается Татьяна Лукина. По словам жителей и председателя КСК, хождение по инстанциям не дает никакого результата. Так, несколько лет назад жильцы дома судились с владельцем помещения, однако суд они проиграли. После обращения в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО к ним приехали специалисты (бывший СЭС). - Они приехали, сделали замеры воздуха, мужчина нам сказал, что мы бы рады, но у нас руки повязаны, мы предпринимателей проверять не можем. Но мы же не просим их проверять, мы сообщаем о явных нарушениях, которые мешают нам жить, пусть примут меры. Они делали замеры на фенол и какие-то вредные вещества, а то, что пирожками пахнет, они сказали: "Ну да, пахнет". Все на этом, - сообщил житель дома Павел. Помимо этого жильцы дома говорят, что в доме развелось очень много тараканов, их, конечно, травят, но толку нет. Также, из-за того, что кафе работает круглосуточно, под окнами ставят машины, водители включают громко музыку, разговаривают, смеются, что мешает жителям. Им приходится среди ночи вызывать полицейских. Между тем, арендатор помещения и владелец столовой Нуркен Джумагалиев пояснил, что он знает об этих проблемах и работает над их устранением. - Я сделаю трубу (вытяжную - прим. автора) выше пятого этажа, все необходимое закуплено, осталось только установить. К концу недели сделаем. Также я заказал из Актобе специальное оборудование, чтобы жирами не засорялась канализация. Как только его привезут, тоже сразу установим. В нашем заведении не отпускается алкоголь, шума ночью именно в помещении нет. Мы работаем добросовестно, рабочими местами обеспечены 14 человек, - сообщил Нуркен Джумагалиев. Руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг города Уральск Мадениет Танауов пояснил, что объекты малой мощности, к которым относится данная столовая, не должны получать заключения в их ведомстве. Им нужно лишь уведомить об открытии. А ответственность за соблюдение норм предприниматель несет сам. - Все жалобы мы принимаем и рассматриваем. Мы никому не отказываем. Жители этого дома обращались к нам с жалобой на запах. К ним были отправлены специалисты из лаборатории, которые провели замеры на бензол, фенол, сажу, однако все это в пределах допустимой концентрации. Что касается тараканов, то жители вместе с КСК должны вызвать специалистов дезстанции, чтобы те потравили насекомых. А по поводу канализации и труб жителям нужно обратиться в ЖКХ, - объяснил Мадениет Танауов. Однако заместитель руководителя отдела ЖКХ г.Уральска Канат Умралиев заявил, что также знаком с проблемами этого дома, но сделать ничего не может. - Эту ситуацию с трубами и канализацией жителям нужно решать в судебном порядке. Мы не имеем права проверять субъекты бизнеса. Однако я сам выеду на место и лично ознакомлюсь с ситуацией, - добавил он.Председатель КСК "Механик" Татьяна ЛукинаМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.