Иллюстративное фото из архива "МГ" По его словам, в очереди на земельные участки в городе стоят более 145 актюбинцев. В прошлом году землю выдали 116 очередникам. Но проблема с проведением коммуникаций. - Чтобы всех очередников обеспечить землей и провести коммуникации, нужно 105 млрд тенге, - сказал Мавр Абдуллин. - За последние годы участки получили 22,5 тысячи человек, коммуникациями обеспечены 3,5 тысячи, 19 тысяч их не имеют. Все говорят, что, мол, по Конституции имеем право на 10 соток, неужели земли не хватает? Но надо смотреть на возможности и финансы. Поэтому выдачу земли под ИЖС мы должны временно приостановить. И выделение их начнется, когда на новых участках будет готова инфраструктура. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.