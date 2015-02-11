По данным Национального банка РК, на 11 февраля текущего года установлены следующие официальные курсы валют: 185,05 тенге за доллар США, 209,38 тенге за евро и 2,81 тенге за российский рубль. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz. Иллюстративное фото с сайта inszyby.com Иллюстративное фото с сайта inszyby.com Между тем несколько обменных пунктов Алматы продавали доллар по 187 тенге. Курс продажи евро в обменных пунктах находится в коридоре 210,8-212,5 тенге, курс рубля - 2,86-2,97 тенге. Официальный курс австралийского доллара на 11 февраля составил 144,45 тенге, азербайджанского маната – 237,15 тенге, бразильского реала – 66,81 тенге, гонконгского доллара – 23,87 тенге, грузинского лари – 91,27 тенге, датской кроны – 28,14 тенге, дирхама ОАЭ – 50,38 тенге, индийской рупии – 2,98 тенге, канадского доллара – 148,24 тенге, китайского юаня – 29,65 тенге, кувейтского динара – 626,23 тенге, кыргызского сома – 3,05 тенге, малайзийского ринггита – 51,72 тенге, мексиканского песо – 12,51 тенге. Остальные курсы валют регулятор установил на уровне: молдавский лей – 9,77 тенге, норвежская крона – 24,37 тенге, польский злотый – 49,95 тенге, риял Саудовской Аравии – 49,32 тенге, СДР – 260,83 тенге, сингапурский доллар – 136,73 тенге, таджикский сомони – 33,41 тенге, тайский бат – 5,67 тенге, турецкая лира – 74,83 тенге, украинская гривна – 7,55 тенге, фунт стерлингов Соединенного Королевства – 281,89 тенге, чешская крона – 7,56 тенге, шведская крона – 22,18 тенге, швейцарский франк – 200,4 тенге, южноафриканский ранд – 16 тенге, японская йена - 1,56 тенге.