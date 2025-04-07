Начальника управления по ЧС осудили за коррупцию в Экибастузе

По информации Антикора, речь идет о Куконеве Д., его заместителе Майманове Ж. и предпринимателе Жумашеве Б.

Куконев и Майманов признаны виновными в неоднократном получении от Жумашева взяток в общей сумме 7,4 млн тенге за заключение с его предприятием договоров оказания услуг негосударственной противопожарной службы.

Куконев осужден к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, Майманов и Жумашев – к 7 годам лишения свободы каждый. Также они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

Куконев лишён специального звания «полковник гражданской обороны», Майманов – «майор гражданской обороны».

Судебный акт в законную силу не вступил.

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