Мама 8-летней Балаусы благодарит всех, кто помог им собрать деньги дочери на лечение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Я хочу сказать спасибо всем всем неравнодушным людям. Балауса в данное время лечится в Самаре в реацентре. Она получает первый курс лечения, приедет 14 декабря домой, и через месяц едет на второй курс лечения. Всем людям спасибо за помощь. Я без них не справилось бы, - говорит мама девочки Ботагоз. При помощи людей семье удалось собрать полмиллиона тенге. - 14 января Балауса снова едет на лечение. Ей назначили ещё логопедический массаж. Массаж на лицо. Надеюсь, что дочка излечиться полностью и будет ходить в школу. За лечение мы заплатили 39000 рублей, на квартиру ушло 24000 рублей на 20 дней, сделали ЭЭГ мониторинг во сне за 6000 рублей. Остальные деньги потратили на продукты, на питание Балаусы и на проезды туда и обратно на такси, - рассказала Ботагоз. По словам мамы Балаусы, безглютеновые продукты для девочки они покупали в Самаре. - Оказывается там есть безглютеновые магазины, там очень много видов продуктов для Балаусы есть. Раньше мы из Алматы заказывали только хлеб и макароны. Ещё раз спасибо всем за помощь. Благодаря людям мы сделали первый шаг. Дай бог, чтобы моя девочка развивалась и полностью излечилась. Целиакия - неизлечима, с этим я смирилась, она всю жизнь будет на безглютеновой диете. А вот по неврологии она излечится полностью, если все курсы получит вовремя, - с надеждой говорит Ботагоз. Напомним, с детства Балауса страдает редким заболеванием целиакия (мультифакториальное заболевание, нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен - прим. автора). Из-за этого заболевания она не может есть обычную еду. Балауса должна соблюдать безглютеновую диету. Продукты без глютена семья заказывает из Алматы и стоят они недешево. К тому же девоччка страдает задержкой психического развития и у нее диагностирована гидроцефалия головного мозга. Нужно отметить, что в семье семеро детей. Трое из них уже ходят в школу. Муж Ботагоз летом потерял работу, подрабатывал на калымах. Сейчас он снова устроился на работу, однако такую сумму самостоятельно семья собрать не могла.  