Сегодня, 11 декабря, в рыбном павильоне рынка "Ел-Ырысы" прошло задержание продавцов рыбы предположительно осетровых пород. Задержание проводило управление по борьбе с организованной преступностью. По словам очевидцев, в ходе спецоперации сотрудниками полиции были задержаны предположительно две женщины и был конфискован их товар. Точное количество изъятой продукции пока неизвестно. – Люди в масках и с автоматами зашли в павильон. Закрыли все выходы. Начали взвешивать. Мы даже не поняли ничего. Хотя эти люди (продавцы рыбы - прим. автора) всегда здесь торговали и говорили, что у них есть все документы. Это не первый случай. Через неделю они снова будут торговать на этом же самом месте, - рассказали другие продавцы рыбного павильона. В пресс-службе департамента полиции обещали прокомментировать инцидент позже.