С ноября один за другим у сельчан стали гореть дома, пристройки и сеновалы. Причем по ночам и средь бела дня. К 20 ноября в Кос-Истеке произошло 10 поджогов, сгорело 4 дома. Ещё в 7 случаях горело сено. Жители были напуганы. После одного из пожаров на месте нашли клочок газеты, перепачканный горючим, и записку, в которой предлагали перечислить 50 тысяч тенге на банковский счёт. На случай, если деньги не перечислят, в записке указывалась новая жертва: номер дома, которому якобы суждено сгореть в следующий раз, и его хозяин. В районе начали следствие, полиция прочёсывала улицы, сами жители дежурили по ночам. По всем фактам поджога возбудили уголовные дела. Ими занималась специальная следственная группа, в которую вошли сотрудники прокуратуры и ДВД. Областной акимат для оказания помощи пострадавшим и оценки нанесенного ущерба создал комиссию из представителей раймаслихата, филиала «Нур Отана» и местных властей. 21 ноября члены комиссии встретились с пострадавшими и передали каждой семье по 100 тысяч тенге. За счёт спонсорских средств пострадавших пообещали полностью обеспечить кормами для домашнего скота. Сегодня, 11 декабря, в департаменте полиции сообщили, что поджигателей нашли, их оказалось трое. - В октябре-ноябре 2018 года в п.Косестек Каргалинского района Актюбинской области злоумышленниками были совершены 13 умышленных поджогов. Пострадали 4 строения и 9 сеновалов граждан, общий ущерб от поджогов составил 5,7 млн тенге, что вызвало большой резонанс среди сельчан, - говорится в сообщении департамента полиции. - Специально созданной СОГ департамента полиции тщательно отрабатывались все жители посёлка (1537 человек). Установлено, что указанные преступления не связаны между собой и совершены разными лицами по различным мотивам. В совершении поджогов изобличены три жителя посёлка, не связанные друг с другом. Одна из них - несовершеннолетняя жительница села, совершавшая поджоги строений из личных неприязненных отношений с родственниками и знакомыми, вторая - 35-летняя женщина, не работающая, совершавшая поджоги сеновалов из мести и третий - 25-летний мужчина, не работающий, совершавший поджоги с целью напугать односельчан и получить материальную выгоду. Доказательства вины указанных лиц собраны, уголовное дело расследуется следственным управлением департамента полиции совместно с процессуальными прокурорами и находится на контроле руководства.