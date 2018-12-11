В ходе оперативно - профилактического мероприятия, направленного на обеспечение порядка в сфере пассажирских перевозок, полицейские выявили 411 нарушений. В частности, в ходе рейдов к административной ответственности привлечены 92 водителя, беседовавшие за рулем по телефону. За нарушение правил маневрирования 43 водителя обязаны выплатить штрафы, за превышение скорости наказаны 26 нарушителей. - В ходе ОПМ "Автобус" также были проверены факторы, способствующие загрязнению окружающей среды. Таким образом, выбросы в воздух сверх нормы выявлены у 4 транспортных средств общественной перевозки, - уточнили в пресс-службе департамента полиции. Также по результатам ОПМ в суд было направлено 2 материала в отношении водителей, управляющих автобусами в состоянии алкогольного опьянения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.