Если театр начинается с вешалки, то ресторан "GOLD" начинается с уютного холла, в котором Вас встретят и проводят в зал.Просторный банкетный зал в классическом стиле площадью 215 кв. м, рассчитанный на 140 персон, белоснежные скатерти и прекрасное обслуживание персонала приятно удивят даже самого изысканного клиента.В меню Вам предложат блюда в самых лучших национальных казахских, восточных и европейских традициях, от которых останутся довольными даже самые искушенные гурманы.В ресторане вы можете провести такие семейные события, как свадьбы, кудалык, юбилеи, дни рождения, шилдехана, садака, а также коллективные корпоративы.- Так как декабрь считается праздничным месяцем в Казахстане, в честь этого у нас проходит специальная акция – при заказе банкета, стоимость одного посадочного места вам обойдется в 4000 тенге, - сказал директор ресторана «GOLD» Ильдар Рахманкулов.У заведения свой удобный автопаркинг. По всему периметру территории ресторана ведется круглосуточное видеонаблюдение.Также при ресторане имеется автомойка, услугами которой вы можете воспользоваться. Пока вы празднуете и веселитесь вместе с другими гостями, ваш автомобиль приведут в порядок. К тому же при оплате за услуги вам предоставят скидку 10%.Если же вам понадобится такси, администрация ресторана любезно поможет Вам и Вашим гостям его вызвать по своему телефону.Ресторан «GOLD» - с нами ваше семейное торжество станет радостным и незабываемым! Мы создаём для вас праздник!Новости Компаний.