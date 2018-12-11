Скриншот с видео В социальных сетях распространяется видео с камер наблюдения, на котором видно, как неизвестный человек, одетый во все белое, подходит к автомобилю. Затем он льет на капот машины какую-то жидкость и поджигает. Огонь ярко вспыхивает и машина начинает гореть. После этого человек убегает. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 6 декабря в 23.15 на номер центрального пульта пожарной связи "101" поступило сообщение о том, что в мкр.Астана, 5/1 горел моторный отсек и частично салон автомашины "Тойота Камри". - На место пожара выезжала 1 единица техники и 5 человек личного состава. Время локализации - 23.48, ликвидирован пожар был в 23.57. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. В пресс-службе департамента полиции ЗКО также подтвердили факт поджога, добавив, что в настоящее время ведется расследование. aKc5ZOuGIfw Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.