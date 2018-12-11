В Атырау продолжаются исследовательские работы по изучению причин замора рыбы в реке Урал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С начала декабря были зафиксированы факты замора рыбы на реке Урал. 10 декабря в областном акимате состоялось заседание межведомственной комиссии. На данный момент зарегистрировано 110 единиц погибших рыб, остальная рыба находится в тяжелом состоянии. Как было озвучено, специалистами департамента охраны общественного здоровья был проведен лабораторный анализ, который показал, что состав воды чистый и опасности для жизни населения нет. - Ситуация находится под контролем. Инцидент произошел только в городе Атырау, подобное не было зафиксировано в районах. Полученные образцы были проверены. Выше озвученное происшествие не нанесет вред здоровью населения, - сказал руководитель департамента охраны общественного здоровья Атырауской области Темирбек Мусагалиев. На заседании комиссии Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений уполномоченным органам. - Проблема должна быть решена в срочном порядке. Используйте все возможности, которые вы считаете необходимыми, чтобы определить точную причину гибели рыбы. Все силы уполномоченных органов должны быть брошены на предотвращение новых возможных фактов замора рыбы, - сказал аким области. Напомним, межведомственная комиссия была создана при Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. В состав комиссия вошли представители областного управления рыбного хозяйства, природоохранной прокуратуры, департамента экологии, Казахского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, а также представители ДЧС, территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора, управления охраны общественного здоровья. В ходе исследования были отобраны химические пробы воды для лабораторных исследований. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК  