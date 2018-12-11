10 декабря в здании областного акимата прошел региональный совет по привлечению инвестиции. В заседании приняли участие аким ЗКО Алтай Кульгинов, члены совета, а также инвесторы. На заседании был рассмотрен проект откормочной площадки, которую планируется открыть в поселке Талдыапан Казталовского района. На откормплощадке планируется выращивать племенных быков для экспорта в Россию, Узбекистан, Китай и Иран. – Наш агрохолдинг решил сотрудничать с ЗКО. Мы видим потенциал этого региона. Мы просчитали свои планы. В Костанайской области мы успешно работаем уже три года. Теперь решили поставить в ЗКО откормочную площадку мощностью пять тысяч голов. Это только первый этап. Если потенциал области будет и дальше нами раскрываться мы доведем эту цифру до 20 тысяч голов. Будем производить говядину высшей категории. Средний вес откормленных бычков будет составлять 550-600 килограммов. Кроме этого, планируется открыть около 50 рабочих мест. На Костанайской откормочной площадке работают 100 человек, - рассказал учредитель агрохолдинг "Зерновая индустрия" Альжан Хабиев. По словам инвестора, стоимость проекта составляет около 2,5 млрд тенге. – Из 2,5 млрд тенге 1 млрд - это основные средства на строительство и технику. Остальные 1,5 млрд тенге - это оборотный материал, на который планируется закуп животных и кормов. 20% - это собственные средства, остальные - финансирование через аграрно-кредитную корпорацию "КазАгро". Бычков планируем закупать местных, которые весят от 200 до 300 килограммов в возрасте от семи до 15 месяцев. В ЗКО очень хороший мясной скот. Рисков мы не видим. Продукция наша будет больше ориентирована на экспорт. Хочу также отметить, что руководство ЗКО сразу пошло нам на встречу и отношение к предпринимателям намного отличается от других регионов, - отметил Альжан Хабиев. Как отметил глава региона, в 2018 году было проведено пять заседаний совета. На предыдущих советах было рассмотрен 12 проектов на сумму 40 млрд тенге. – Сегодняшний проект очень интересен нам. Потому что наш регион является животноводческим поясом нашей страны и объем экспорта мяса и мясной продукции КРС и МРС ежегодно растет. Вы выбрали правильный регион и мы всецело поддерживаем ваш проект. Государственная поддержка вам будет гарантирована. Такие "якорные" проекты нужна нашему региону, - отметил Алтай Кульгинов. К слову, все члены совета по привлечению инвестиций единогласно поддержали реализацию данного проекта на территории ЗКО и весной 2019 года откормочная площадка уже заработает.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.