Сколько раз в день вы смотрите на экран смартфона, чтобы проверить уведомления в мессенджерах или в социальных сетях? По данным разных опросов человек заглядывает в гаджет больше 150 раз в день.
Эта цифра оправдана. Смартфон сегодня – это почти безграничные возможности. Мы работаем в нем, развлекаемся, строим отношения и иногда даже находим любовь. Смартфон с доступом к мобильному интернету даст ответы на любые информационные запросы, в том числе на вопрос, что смотреть или слушать. По статистике Google Trends в топ-5 казахстанских запросах
четыре строчки занимает поиск видео - сериалы «Игра Престолов» и «Физрук» или фраза «Фильмы 2017».
Казахстанцы, как большинство интернет-пользователей в мире, чаще всего интересуются развлекательным контентом. Только вот сопровождается он в большинстве случаев «непрошенной информацией»: баннерной рекламой, всплывающими сообщениями и приглашениями в онлайн-казино на видеохостингах. Она врывается в наше личное пространство во время просмотра кино, прослушивания музыки или чтения.
Развитие технологии ОТТ помогает убрать этот информационный «мусор» из развлекательного интернет-контента. Over-the-Top – это метод предоставления мультимедийных услуг через Интернет на коммерческой основе. Пользователь платит за то, что он выбирает, и получает только то, что ему действительно нужно. Для поставщиков контента эта технология тоже открывает новые границы. Сегодня ОТТ дает традиционному телевидению возможность быть не только на экранах телевизоров, но и на экранах смартфонов или планшетов через мобильные приложения.
Компания «Кселл» с 2016 года развивает экосистему mobi – это развлекательные сервисы с легальным контентом, отсутствием рекламы и с моделью платной подписки. В экосистему входят развлекательные сервисы mobi music, mobi TV, mobi kino, Bookmate от activ, mobi press и мобильно-финансовый сервис mobi money. И это совершенно новый формат потребления медиа для казахстанцев.
За два года почти 800 тысяч абонентов Kcell и activ стали их активными пользователями.
Музыку в приложении mobi music слушают 378 тысяч человек, мобильное телевидение в mobi TV смотрят 288 тысяч зрителей, 69 тысяч выбирают просмотр фильмов и сериалов в mobi kino, литературу в Bookmate от activ читают 42 тысячи пользователей и 16 тысяч читателей журналов насчитывается в mobi press.
В 2018 году в тройку самых прослушиваемых певцов в mobi musi
c входят Miyagi&Эндшпиль feat Рем Дигга, Мот и Ерке Есмахан. Первые в рейтинге по просмотрам в mobi TV
– шоу «Қалаулым» и сериал «Кухня», из телеканалов - «31 канал» и «Первый канал Евразия».
Интересный факт, что в mobi kino
одни из лидеров по просмотру – это сериал «Игра Престолов» и мультфильм «Маша и медведь». Это значит, что mobi kino смотрит вся семья, и взрослые, и дети.
В Bookmate от activ
казахстанцы чаще всего читают «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона, книгу Юваля Ноя Харрари «Sapiens. Краткая история человечества», «Не жизнь, а сказка» Алены Долецкой, «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса, Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа», труд Джона Кехо «Подсознание может все» и «Атлант расправил плечи» писательницы Айн Рэнд.
В mobi press
пользователи предпочитают «листать» Men’s Health, Cosmopolitan и Forbes.
Эпоха потребления и технологий меняет привычки пользователей и рынок дистрибуции медиа. Как результат - переизбыток информации, мультискрин на телевизорах, планшетах, смартфонах и очень высокая конкуренция за внимание аудитории. Платные развлекательные сервисы заботятся о чистом персональном информационном пространстве без назойливой рекламы и экономят время - процесс поиска нужного контента сокращен до нескольких кликов, Именно поэтому потребление лицензионного платного контента сейчас превращается в глобальный тренд. А вы его поддерживаете?
