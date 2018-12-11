Иллюстративное фото их архива "МГ" В ходе "Challenge Battle in Atyrau" казахстанский боец Сергей Морозов выйдет на бой против чемпиона WEF GLOBAL Бакытбека Дуйшобаева (Кыргызстан), чемпион мира по смешанным единоборствам Талгат Жумагалиев сразится с бразильцем Кайк Аленкаром. В свою очередь Абылай Толеш выйдет на ринг против россиянина Сергея Клюева. В главном бою вечера за пояс чемпиона M-1 Challenge в полулегком весе сразятся Андрей «Iron» Лежнев (Украина), 18-7 и Нейт «The Train» Ландвер (США), 11-2. Сейчас американца ждет первая защита титула и он готовится дать зрителям в Атырау настоящее шоу от "Train". М-1 Challenge — это международный спортивный бренд и организатор турниров по смешанным единоборствам. Для казахстанских бойцов участие в соревнованиях этого бренда - самая короткая дорога попасть в UFC. В этом направлении колоссальную работу выполнил президент федерации ММА, смешанных единоборств, панкратиона и грэпплинга РК Сагындык Макеев. Благодаря ему в Казахстане воспитываются чемпионы международного уровня. Отметим, что с момента существования М-1 Global провела более 200 турниров, включая Road to M-1, М-1 Selection и M-1 Challenge. География проведения турниров: Россия, Украина, Грузия, США, Япония, Бразилия, Испания, Нидерланды, Германия, Корея, Китай, Великобритания, Болгария, Финляндия. В этом году Атырау одним из первых городов Казахстана удостоился проведения соревнований такого высокого уровня. Турнир М-1 Challenge пройдет при поддержке управления физической культуры и спорта Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.