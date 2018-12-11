- В последнее время в полицию ЗКО увеличилось количество сообщений от водителей транспортных средств по фактам нахождения домашних животных на проезжей части дорог. Так, с начала 2018 года на территории ЗКО зарегистрировано 7 ДТП с участием скота, в результате которых 2 человека погибли и 8 получили ранения различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Зачастую водителями транспортных средств при движении в темное время суток и в условиях плохой видимости допускается столкновение с вольно-пасущимся скотом, самовольно переходящим проезжую часть. Основной причиной данных происшествий является беспечность собственников скота, которые без присмотра выгоняют скот на вольный выпас, в результате чего он становится не только участником дорожно-транспортных происшествий, но и объектом преступлений. В целях профилактики и недопущения совершения ДТП на дорогах с участием домашних животных полицейские призывают применить светоотражатели «флипперы», устанавливаемые на домашних животных, для лучшего обозначения их в темное время суток и в условиях плохой видимости. Это хорошее решение для привлечения внимания водителей, что позволит значительно сократить уровень аварийности на дорогах, а также сохранить жизнь и здоровье многим людям. - Светоотражатели «флипперы» можно устанавливать как ошейник, а также прикреплять на хвост домашнего животного. При этом изготовление светоотражатели «флипперов» требует небольших затрат и времени, - пояснили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.