Изображение казахского джигита появилось на одном из домов в микрорайоне Привокзальный, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото @atyrauoil Новый street art объект появился при поддержке управления по вопросам молодежной политики Атырауской области и Общественного фонда молодежи "Рауан". Изображение казахского джигита на коне было нарисовано на одной из стен многоэтажного дома по ул.Баймуханова, 45А, расположенного рядом с Атырауским университетом АУНиГ. - Главной задачей было нарисовать одного из наших казахских джигитов, то как он умело и властно скачет на коне. В то же время данный рисунок пробуждает чувства патриотизма, любовь к своему народу и, конечно же, показывает историческую культуру нашего народа, - рассказали авторы идеи. Выяснилось, что разукрашиванием станы дома занимались специально приглашенные художники, которые, несмотря на сложные условия и холодную погоду, завершили объект в обозначенные сроки - в преддверии Дня Независимости Казахстана. - Художники работали в течение двух недель, при рисовании использовались баллонные краски самого высшего качества. На следующий год планируется реализовать еще несколько таких объектов в целях улучшения наружного вида нашего города, - рассказали художники. Напомним, что в августе текущего года преподаватель ИЗО разрисовал в Атырау стену многоэтажки в микрорайоне Балыкшы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК