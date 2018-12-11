По данным РГП "Казгидромет", 12 декабря в Уральске ожидаются осадки. Температура воздуха днем составит -2 градуса, ночью -5. В Атырау синоптики прогнозируют снег с дождем. Днем ожидается 2 градуса тепла, ночью -5 градусов. В Актау также ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до 8 градусов тепла, ночью ожидается +5. В Актобе будет переменная облачность. Днем -2 градусов, ночью -10 градусов.

