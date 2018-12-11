В честь Дня независимости Казахстана целых четыре дня жители нашей области могут купить товары с большими скидками. С 15 по 18 декабря сеть магазинов «Мечта» к большому празднику дарит большие скидки на все товары. mktZzSQfxr0 https://www.mechta.kz/useful/shares/skidki-ko-dnyu-nezavisimosti-2018/ «Мечта» - качество во всем! Мы находимся по адресам: г. Уральск, ул. Курмангазы, 69 (ТД «Азиза») и ул.С. Датова, 10/1 (ТЦ "Премиум"). Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.