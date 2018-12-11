11 декабря в ходе общенационального телемоста с участием главы государства была сдана в эксплуатацию автодорога Уральск-Таскала-граница РФ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Уральск-Таскала-граница РФ протяженностью 100 км была реализована в рамках программы "Нурлы жер". Общая стоимость строительно-монтажных работ составила более 26 млн тенге. – В рамках реализации программы главы государства «Нурлы жол» ежегодно проводится ремонт порядка 500 км автодорог. Из них в этом году проведен ремонт 285 км автодорог республиканского значения. С каждым годом финансирование на ремонт дорог увеличивается, выделяется около 7-8 млрд тенге. Сегодня мы с вами стали свидетелями важного события для нашей области – сдача в эксплуатацию трассы Уральск–Таскала-Озинки РФ, – рассказал аким области Алтай Кульгинов. Стоит отметить, что общая протяженность участка реконструкции составляет 100 километров. Средства были выделены по государственной программе «Нурлы жол». Заказчиком проекта является АО «НК «КазАвтоЖол», подрядчиком выступило ТОО «Uniserv». Увеличено число полос движения на пограничном пункте пропуска «Таскала» на границе с РФ, что приведет к увеличению пропускной способности на границе, отсутствию скопления транспортных средств и пассажиров, что в свою очередь положительно скажется на имидже государства. На время строительство было создано 1500 рабочих мест. Кроме того, при строительстве использовались строительные материалы местного производства. Напомним, строительство дороги Уральск - Таскала - граница РФ вошло в программу "Нурлы жол" и началось в 2015 году, тогда было построено 8 км автодороги. Подрядчиком является компания "Юнисерв". В 2016 году планировалось строительство 35 км.