Так же, как и людям, домашним любимцам необходимо личное пространство. Недаром коты и собаки порой ищут место уединения, прячась от хозяина или взбираясь куда-нибудь повыше. Соорудить дома уютное и комфортное место для домашнего питомца проще, чем кажется. Для этого подойдут полки, свободное пространство под лестницей или в тумбочках, коробки и другие подручные материалы. Полет фантазии и наличие свободного места в квартире позволит оборудовать самые необычные и интересные места отдыха животных, в которых они будут чувствовать себя комфортно, свободно и легко.Для собак, проживающих в доме с любимым хозяином, очень важно быть рядом. Такой домик для домашнего питомца поможет отучить животное спать с хозяином и будет служить удобной, стильной прикроватной тумбочкой. Такая идея придет по душе, как человеку, так и собаке, которая будет всегда рядом с хозяином, но не мешать ему.Для владельцев больших квартир или домов, в которых есть ступеньки, идеально подойдет вариант домика для собаки в лестнице. В таких "хоромах" много места даже для собак средних пород. Здесь достаточно места для сна, игр и уединения животного.Встроенный ящик, предназначенный для установления мисок с кормом, предназначен для удобного размещения и экономии мест. После приема пищи животным, ящик можно задвинуть, обеспечивая себе и постояльцам квартиры свободное передвижение. Так корм и питье будет сохраняться в чистоте и не мешать окружающим.Все кошачьи очень любопытные по своей натуре, они всегда стремятся запрыгнуть на полки и осмотреть все вокруг. Специальная норка для кота, сделанная в книжных стеллажах и устланная мягким материалом, станет одним из любимых мест питомца. Здесь он будет чувствовать себя комфортно и уединенно.Каждый владелец кота сталкивался с проблемой точения когтей животного о любимую и дорогостоящую мебель. Решение есть - интересная, оригинальная когтеточка в виде тумбы с полочкой, которая обязательно заинтересует котейку. Об плотную ткань хорошо точить когти, а удобная форма сэкономит пространство в квартире.Кажется, нет места, куда бы ни взобрался котейка. Запрыгнув на шкаф, книжную полку, окно, домашний питомец найдет кучу "развлечений для себя". Положив ткань, используемую для точилки когтей, на любимое место кота, вы сделаете ему большую услугу. Теперь здесь можно будет точить коготки, спать, наблюдать за окружающими и просто уединяться.Организовать место для отдыха собаке небольших пород несложно. Достаточно взять тумбочку с нишей в нижней части и оборудовать ее мягким материалом. Установить такое изделие можно в спальне возле кровати, чтобы собака не чувствовала себя одиноко, в прихожей, зале. Животное будет ощущать себя в безопасности, одновременно приучаясь к дисциплине.Организовать место для личного пространства кота легко. Для этого можно использовать различные подручные материалы. Особенно интересно смотрится плетенный домик, который также интересно выглядит в интерьере квартиры. В такой "квартирке" котику будет тепло и уютно.Все большую популярность набирают лежанки для котов в виде гамака. Сделать его можно самостоятельно, выбирая какую угодно форму и размер. Прикрепив гамак в месте, где домашнему любимцу будет удобно до него добираться, вы соорудите его новое любимое место. Лучше всего установить изделие в укромном месте, чтобы у котика сохранилось личное пространство.У владельцев собак регулярно возникает проблема "грязных лап" после прогулки. Такая небольшая мойка для собак выглядит стильно, вписывается в интерьер, а главное помогает содержать животное и дом в чистоте. Это отличный вариант для развития дисциплины собаки.Новая жизнь старым стульям или организация места питания собак. Животным средних и крупных пород неудобно наклоняться к полу при каждом приеме пищи, поэтому вариант размещения мисок на уровне стула будет как никогда кстати. В таком положении корм не вылетает и не загрязняется.Любовь к коробкам и различного рода ящикам у кошачьих развита на интуитивном уровне. Порадовать кота домиком-вигвамом в силах каждый хозяин. Для этого понадобится только картон, клей, подстилка и немного фантазии.Установить полки для котов можно повсеместно. Лучше всего, когда они размещены в виде ступеней, движущихся наверх. Эта идея может быть полезной и хозяину животного, а котейка всегда найдет, чем себя занять.Большой стол может выступать не только предметом интерьера. Стоит сделать зеленую полянку посередине изделия и увлекательное развлечение коту обеспечено. Он с первого взгляда проявит интерес к траве и будет возвращаться к ней бесконечно.