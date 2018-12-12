Привыкли к чашечке ароматного кофе с утра? Да с молочком... Чтобы вы знали, многие, кто задумался над тем, как бы поскорее перейти на рельсы здорового питания, пьют с кофе «правильное» молоко.
Растительное. Вкусное. Питательное. Без лактозы. Полезное, наконец. Очередным фуд-трендом объявлена новая линейка экологичных продуктов на растительной основе. Знакомьтесь, это овсяное молоко.
Почему не коровье
На вопрос «почему не коровье молоко» можно было бы ответить кратко и вопросом на вопрос – а где вы видели здоровых коров? Или покажите людей, которые способны переварить обычный кальций, содержащийся в коровьем молоке. Их очень мало. И чем дальше, тем меньше. Экология!
Все меньше становится людей, чей организм терпимо встречает лактозу или орехи. А остальные получают суровые удары от животного молока. И так реагирует не только ЖКТ. Проблемной становится и кожа. А со всем этим, в лучшем случае, приходят комплексы, неврозы и т.п.
ПОМНИТЕ
Коровье молоко, кроме всего прочего, не полезно пить в большом количестве как в детском, так и в зрелом возрасте. А для ЗОЖного овсяного ограничений нет. Но помните о мере!
Что такое «Немолоко»
Это овсяный напиток с приятным оттенком и со специфическим вкусом. Своим появлением обязан вначале компании Oatly из Швеции, первой познакомившей мир с этим необычным растительным напитком.
Его производство основано на замачивании натурального (!) овса в воде;
доведении массы через какое-то время до нужной консистенции;
удалении кусочков овса;
размешивании до однородного состояния.
В итоге, теперь и Сады Придонья разливают по коробкам растительную альтернативу, имеющую нежную текстуру сливок и приятный вкус – ванильный, шоколадный, гречневый и др.
Польза: кому можно пить
В новом для многих продукте не так много белка, как в коровьем или соевом молоке. Зато его больше, чем в других растительных аналогах типа соевого, миндального или кокосового.
В нем мало жиров и сахара. Можно себе представить, как порадуются этому люди, склонные к полноте! Ведь продукт, исполненный без ГМО, могут употреблять не только веганы, как это было ранее, а и диабетики, и люди тучные.
Этот напиток считается хорошим мочегонным и желчегонным. За пару дней он поможет избавиться от кашля.
Отлично усваиваясь организмом, напиток умудряется делать запасы всех нужных полезных веществ. Его поэтому и советуют пить спортсменам для наращивания мышечной массы, а также детям в активной стадии роста.
Порадует этот необычный напиток и людей, страдающих бессонницей, повышенным уровнем холестерина, сердечнососудистыми заболеваниями и т.д.
А еще альтернативное малокалорийное молоко с демократичной ценой считается прекрасным антиоксидантом и идеальным средством для худеющих.
С участием овсяного напитка можно делать маски для проблемной кожи и ухаживать за волосами.
Поскольку почти все полезности мы сполна можем черпать в продукции с откровенным и все о себе сообщающим названием «Немолоко», многие и отказываются от идеального в свое время источника кальция и всего самого полезного в пользу его растительного аналога.
КСТАТИ
Аналог коровьего молока идеально подходит детям, чья кожа не реагирует на него, как на коровье. А еще ему порадуются все, кто предпочитает держать православные посты.
Использование в кулинарии: рецепты
Наивно было бы полагать, что все, кто покупает этот вид молока, делают это только из-за его пользы. Обычные потребители в восторге от этого специфического вкуса. А ведь, кроме традиционного, изготовители выпускают продукцию с новыми вкусами.
И, как говорят эксперты от кулинарии, благодаря своему сладковатому аромату и сливочной текстуре, овсяное молоко не только кофе дополняет, в особенности речь о латте и капучино. Его используют для изготовления:
коктейлей;
смузи;
сливочных супов;
молочных каш;
выпечки и хлебобулочных изделий.
Словом, из продукции «Немолоко» вы можете готовить самые разные блюда, в которых до этого использовали коровье или любое другое молоко.
Рецепты
Малокалорийный смузи
Все предельно просто. Смешайте напиток с любыми измельченными фруктами, они точно улучшат вкус молока. Подсластите небольшим количеством меда.
Коктейль
Здесь все еще проще. Сделайте на основе Немолока бесподобный фруктовый или овощной коктейль, сдобрив его пряностями, смесью злаков и т.д. Подойдет все, что вы любите. В итоге, и удовольствие, и сытость, и отличное усваивание.
Разгрузочные дни
Да, этот вид молока идеален для разгрузочных дней, т.к. можно сбросить, и прилично. Только знайте, что в день нельзя пить этого напитка более 1,5-2 л. И, вообще, проконсультируйтесь с врачом!
Использование в уходе за телом и волосами: советы
Смазывание лица овсяным молоком тонизирует его кожу. С участием этого продукта делают питательные маски.
Совет
Эти процедуры лучше делать перед сном. И в ближайшие два часа после этих процедур лучше не выходить на улицу.
Смазывание лица. Обмокнув ватный кружочек в молоко, поводите им по лицу. Тонизирующий эффект обеспечен.
Маска накладывается только на лицо, но не на область глаз. Смывайте ее теплой водой.
Маска на волосы. Нанеся ее на промытые и высушенные волосы, подержите минут 20 и смойте тоже теплой водой.
Вред и противопоказания
Поскольку овсяное молоко никому еще не нанесло вреда, оно считается полезным почти для каждого поклонника растительного продукта. Если и говорить о противопоказаниях, то этот продукт лучше не употреблять людям:
имеющим аллергическую реакцию на злаковые растения;
страдающим целиакией (речь о тех, кто не переносит глютен (клейковину), которой грешат овес, пшеница, рожь и другие злаковые;
с диагнозами «остеопороз» или гломкрулонефрит;
которые страдают диабетом, т.к. овес содержит в себе много крахмала, а значит, глюкозы;
с тяжелыми формами кишечных заболеваний во время их обострения;
Если придерживаться правил и рекомендаций и пить овсяное молоко в меру, оно принесет только пользу.
Резюме
Пейте овсяное молоко каждый день в любой момент и прием пищи. Готовьте его в домашних условиях. Покупайте в магазине. Сочиняйте с его участием самые разные напитки и блюда. Храните в холодильнике согласно инструкции.