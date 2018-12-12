Растительное. Вкусное. Питательное. Без лактозы. Полезное, наконец. Очередным фуд-трендом объявлена новая линейка экологичных продуктов на растительной основе. Знакомьтесь, это овсяное молоко.На вопрос «почему не коровье молоко» можно было бы ответить кратко и вопросом на вопрос – а где вы видели здоровых коров? Или покажите людей, которые способны переварить обычный кальций, содержащийся в коровьем молоке. Их очень мало. И чем дальше, тем меньше. Экология! Все меньше становится людей, чей организм терпимо встречает лактозу или орехи. А остальные получают суровые удары от животного молока. И так реагирует не только ЖКТ. Проблемной становится и кожа. А со всем этим, в лучшем случае, приходят комплексы, неврозы и т.п.Коровье молоко, кроме всего прочего, не полезно пить в большом количестве как в детском, так и в зрелом возрасте. А для ЗОЖного овсяного ограничений нет. Но помните о мере!Это овсяный напиток с приятным оттенком и со специфическим вкусом. Своим появлением обязан вначале компании Oatly из Швеции, первой познакомившей мир с этим необычным растительным напитком.Его производство основано на замачивании натурального (!) овса в воде; доведении массы через какое-то время до нужной консистенции; удалении кусочков овса; размешивании до однородного состояния. В итоге, теперь и Сады Придонья разливают по коробкам растительную альтернативу, имеющую нежную текстуру сливок и приятный вкус – ванильный, шоколадный, гречневый и др.В новом для многих продукте не так много белка, как в коровьем или соевом молоке. Зато его больше, чем в других растительных аналогах типа соевого, миндального или кокосового.В нем мало жиров и сахара. Можно себе представить, как порадуются этому люди, склонные к полноте! Ведь продукт, исполненный без ГМО, могут употреблять не только веганы, как это было ранее, а и диабетики, и люди тучные. Этот напиток считается хорошим мочегонным и желчегонным. За пару дней он поможет избавиться от кашля. Отлично усваиваясь организмом, напиток умудряется делать запасы всех нужных полезных веществ. Его поэтому и советуют пить спортсменам для наращивания мышечной массы, а также детям в активной стадии роста. Порадует этот необычный напиток и людей, страдающих бессонницей, повышенным уровнем холестерина, сердечнососудистыми заболеваниями и т.д. А еще альтернативное малокалорийное молоко с демократичной ценой считается прекрасным антиоксидантом и идеальным средством для худеющих. С участием овсяного напитка можно делать маски для проблемной кожи и ухаживать за волосами. Поскольку почти все полезности мы сполна можем черпать в продукции с откровенным и все о себе сообщающим названием «Немолоко», многие и отказываются от идеального в свое время источника кальция и всего самого полезного в пользу его растительного аналога.Аналог коровьего молока идеально подходит детям, чья кожа не реагирует на него, как на коровье. А еще ему порадуются все, кто предпочитает держать православные посты.Наивно было бы полагать, что все, кто покупает этот вид молока, делают это только из-за его пользы. Обычные потребители в восторге от этого специфического вкуса. А ведь, кроме традиционного, изготовители выпускают продукцию с новыми вкусами.И, как говорят эксперты от кулинарии, благодаря своему сладковатому аромату и сливочной текстуре, овсяное молоко не только кофе дополняет, в особенности речь о латте и капучино. Его используют для изготовления: коктейлей; смузи; сливочных супов; молочных каш; выпечки и хлебобулочных изделий. Словом, из продукции «Немолоко» вы можете готовить самые разные блюда, в которых до этого использовали коровье или любое другое молоко.Все предельно просто. Смешайте напиток с любыми измельченными фруктами, они точно улучшат вкус молока. Подсластите небольшим количеством меда.Здесь все еще проще. Сделайте на основе Немолока бесподобный фруктовый или овощной коктейль, сдобрив его пряностями, смесью злаков и т.д. Подойдет все, что вы любите. В итоге, и удовольствие, и сытость, и отличное усваивание.Да, этот вид молока идеален для разгрузочных дней, т.к. можно сбросить, и прилично. Только знайте, что в день нельзя пить этого напитка более 1,5-2 л. И, вообще, проконсультируйтесь с врачом! Использование в уходе за телом и волосами: советы Смазывание лица овсяным молоком тонизирует его кожу. С участием этого продукта делают питательные маски.Эти процедуры лучше делать перед сном. И в ближайшие два часа после этих процедур лучше не выходить на улицу.Смазывание лица. Обмокнув ватный кружочек в молоко, поводите им по лицу. Тонизирующий эффект обеспечен. Маска накладывается только на лицо, но не на область глаз. Смывайте ее теплой водой. Маска на волосы. Нанеся ее на промытые и высушенные волосы, подержите минут 20 и смойте тоже теплой водой.Поскольку овсяное молоко никому еще не нанесло вреда, оно считается полезным почти для каждого поклонника растительного продукта. Если и говорить о противопоказаниях, то этот продукт лучше не употреблять людям: имеющим аллергическую реакцию на злаковые растения; страдающим целиакией (речь о тех, кто не переносит глютен (клейковину), которой грешат овес, пшеница, рожь и другие злаковые; с диагнозами «остеопороз» или гломкрулонефрит; которые страдают диабетом, т.к. овес содержит в себе много крахмала, а значит, глюкозы; с тяжелыми формами кишечных заболеваний во время их обострения; Если придерживаться правил и рекомендаций и пить овсяное молоко в меру, оно принесет только пользу.Пейте овсяное молоко каждый день в любой момент и прием пищи. Готовьте его в домашних условиях. Покупайте в магазине. Сочиняйте с его участием самые разные напитки и блюда. Храните в холодильнике согласно инструкции.