Министр информации попросил зарегистрировать мобильные устройства до 1 января 2019 года, сообщает Informburo.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев заверил, что пользователи, которые не зарегистрируют сотовые телефоны до конца года, не останутся без связи в новогоднюю ночь. "В дни праздников мы нашим гражданам такие сложности создавать не будем (лишать связи из-за отсутствия регистрации мобильников. – Авт.). Проблем с регистрацией сейчас нет. Кто не успел, я думаю, у тех тоже проблем больших не будет", – сказал он в кулуарах Мажилиса 10 декабря. Однако продления сроков регистрации всё же не будет. –О продлении сроков речь не идёт. В любом случае мы понимаем, что, если кто-то не успеет зарегистрироваться, мы просим это сделать до 1 января. Сейчас по общему количеству людей мы не видим проблем, – сказал Даурен Абаев в кулуарах заседания Правительства РК. По его данным, 70% населения уже зарегистрировалось. Прокомментировал он и снижение тарифов на интернет с 1 января 2019 года. Министр сообщил, что с начала действия интернета в Казахстане тариф на него упал в 100 раз. -Но потребляемость интернета выросла. Если цена упала за счёт того, что люди раньше потребляли килобайты, сейчас потребляют мегабайты – за счёт этого общая сумма не изменилась, но базовый тариф за всё время существования интернета в Казахстане упал в сто раз. Скорость будет расти, потому что в этом заинтересованы сами операторы связи, – пообещал Даурен Абаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.