ДТП произошло около 23 часов 11 декабря на полицейском посту по трассе Уральск-Самара. По словам очевидцев, автомашина "ВАЗ" сбила двух пешеходов, один из них скончался на месте. Второго пострадавшего - сотрудника полиции - забрала карета скорой помощи. По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ" ехал со стороны города и на посту выехал на полосу встречного движения. В это время он сбивает пешехода, а затем полицейского. - Вызов поступил в 22.39. Был наезд на пешеходов. Бригада скорой помощи прибыла в 22.44. Один из мужчин скончался до приезда скорой. Второй был госпитализирован в областную многопрофильную больницу. В настоящее время он находится в реанимации, состояние оценивается как стабильно тяжелое, - рассказали в управлении здравоохранения ЗКО. Позже в департаменте полиции ЗКО сообщили, что по данному факту начато расследование. - Пострадавший полицейский работает инспектором батальона дорожно-патрульной полиции, - добавили в пресс-службе.