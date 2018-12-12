Скриншот с видео По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, возгорание второго этажа недостроенного частного дома произошло 12 декабря в 01.12 по ул. Контейнерная, 95. - Площадь возгорания составила 120 кв. м. Предварительная причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет. Пожар был ликвидирован в 03.45, - сообщили в пресс-службе ДЧС. На месте работали 13 человек личного состава ГУ «СП и АСР» ДЧС Атырауской области, 3 единицы техники, а также сотрудники полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. 5bG1SzIMXgk Ерлан ОМАРОВ