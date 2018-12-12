К тому же водитель пустился в бегство и пытался скрыться с места преступления, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе департамента полиции сообщили, что 11 декабря в 22:30 29-летний водитель автомашины «ВАЗ-21150», двигаясь по автодороге Самара – Шымкент, проезжая через стационарный пост ДП «Красновский», выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на пешехода и сотрудника полиции. Нужно отметить, что погибший был водителем автомашины «Вольво». Он и сотрудник полиции  батальона дорожной патрульной полиции департамента полиции ЗКО находились  на территории стационарного поста «Красновский». - После совершения ДТП водитель автомашины «ВАЗ-21150» попытался с места преступления скрыться, но в ходе преследования полицейскими примерно через 400 метров от места аварии был задержан. Водитель автомашины «Вольво» скончался на месте происшествия.  Инспектор батальона дорожно-патрульной полиции с различными травмами был госпитализирован в больницу. Согласно заключению медицинского освидетельствования водитель автомашины «ВАЗ-21150» находился в алкогольном опьянении средней степени, - рассказали в пресс-службе департамента полиции. По данному факту управлением дознания начато досудебное расследование по ч.3 ст.345 УК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Задержанный водворен в ИВС управления полиции. Напомним, 11 декабря на полицейском посту "Красновский" водитель «ВАЗ-21150» сбил пешехода и полицейского. Пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи.  