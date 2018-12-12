1934

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель управления земельных отношений Алия Муханбетжанова, в области ведется определенная работа по выделению земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Так, на 1 декабря 2018 года более 103 тысяч жителей ЗКО состоят в списке на получение земельных участков для ИЖС, из них около 72 тысяч - жители Уральска. – В 2018 годдля ИЖС в районах области выделеноземельных участка. Это 329 участков в Акжайыкском районе, 527 участков в Бурлинском районе, в Жангалинском районе 60, в Жанибекском районе - 11, 394 участка в Зеленовском районе, 19 участков в Казталовском районе, в Каратобинском районе - 60, в Сырымском районе - 64, 14 участков в Таскалинском, 369 участков в Теректинском и 87 участков в Шынгырлауском районе, - рассказала Алия Муханбетжанова. По словам руководителя управления, по области в рамках программы «Нұрлы Жер» до конца 2018 года планируется предоставление 2244 земельных участков. Однако на территории города Уральск в данный момент земельные участки не предоставляются. – В 2017 году по программе "Нурлы жер" на территории поселка Круглоозерное разработан и утвержден план детальной планировки под ИЖС на 1141 земельный участок. На эти цели в бюджете предусмотрено свыше 15 млн тенге. После подведения инженерных сетей данные земельные участки в порядке очередности будут предоставлены гражданам, стоящим в очереди. В конце 2019 года планируется осуществлять выдачу данных земельных участков, - рассказала Алия Муханбетжанова. Кроме этого, руководитель управления отметила, что управление земельных отношений области ввело в работу портал www.zem.kz, где размещены схемы свободных земельных участков, планируемых для предоставления через конкурсы и аукционы, список очередности на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, сведения о недобросовестных землепользователях со всех районов области и Уральска. При наличии ЭЦП каждый желающий может получить необходимую для себя информацию.