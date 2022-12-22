Надёжность, проверенная временем: в Уральске открылся дилерский центр Changan

10 декабря в Уральске состоялось торжественное открытие дилерского центра Changan Uralsk– одного из крупнейших автомобильных производителей Китая. На презентации гостей ждала развлекательная программа, приятная атмосфера. Однако не только за это мы любим китайский бренд. Changan существует на рынке уже 160 лет. Автомобили компании считаются одними из самых безопасных в стране производителя. Машина не сходит с конвейера, пока не пройдёт более чем 4 500 тестов по 15 разным направлениям. Автомобиль компании – это результат совместной работы инженеров из Японии, проектировавших интерьер, британски