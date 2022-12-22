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Бизнес-новости

Надёжность, проверенная временем: в Уральске открылся дилерский центр Changan

10 декабря в Уральске состоялось торжественное открытие дилерского центра Changan Uralsk– одного из крупнейших автомобильных производителей Китая. На презентации гостей ждала развлекательная программа, приятная атмосфера. Однако не только за это мы любим китайский бренд. Changan существует на рынке уже 160 лет. Автомобили компании считаются одними из самых безопасных в стране производителя. Машина не сходит с конвейера, пока не пройдёт более чем 4 500 тестов по 15 разным направлениям. Автомобиль компании – это результат совместной работы инженеров из Японии, проектировавших интерьер, британски
gorod
Надёжность, проверенная временем: в Уральске открылся дилерский центр Changan
10 декабря в Уральске состоялось торжественное открытие дилерского центра Changan Uralsk– одного из крупнейших автомобильных производителей Китая. На презентации гостей ждала развлекательная программа, приятная атмосфера. Однако не только за это мы любим китайский бренд. Changan существует на рынке уже 160 лет. Автомобили компании считаются одними из самых безопасных в стране производителя. Машина не сходит с конвейера, пока не пройдёт более чем 4 500 тестов по 15 разным направлениям.
(без названия)
(без названия)
Автомобиль компании – это результат совместной работы инженеров из Японии, проектировавших интерьер, британских специалистов, ответственных за двигатель и КПП, американских партнёров, оборудующих автомобиль надежной электроникой и итальянских дизайнеров, создававших неповторимый кузов.
(без названия)
(без названия)
Машины Changan сочетают в себе надежность и безопасность по привлекательным ценам. В переводе название марки буквально означает «надёжность, проверенная временем». Автомобили с футуристическим дизайном и хорошими ездовыми характеристиками всегда пользуются спросом, но лучше варианта, чем Changan, найти просто невозможно. Надёжность этой машины доказана тысячами проведенных тестов. Эта выгодная покупка позволит вам сохранять хладнокровие и быть спокойным во время езды. Опытный водитель знает цену этим чертам характера. Доступность и безопасность для каждого – таков негласный девиз компании Changan.
(без названия)
(без названия)
Эксклюзивными правами на дистрибьюцию бренда Changan Auto в Казахстане обладает компания Silkway Auto Kazakhstan (входит в состав «Астана Моторс»). Об этом рассказал на прошедшей презентации руководитель департамента по развитию дистрибьюции Silkway Auto Kazakhstan Куанышбек Ерниязов.
Надежность, проверенная временем: В Уральске открылся дилерский центр Changan
Надежность, проверенная временем: В Уральске открылся дилерский центр Changan
«Сейчас мы начали вести большой объём работы по китайскому направлению. Changan Auto– бренд №1 на китайском рынке, поэтому мы работаем с ним. Мы очень рады открыть дилерский центр в западных регионах Казахстана. В Уральске открывается первый дилерский центр совместно с «Урал Кров Авто», – отметил Ерниязов. Не стоит забывать, что дилерский центр работает в формате 3S, то есть там можно будет не только приобрести автомобиль, но и запчасти к нему, а также пройти сервисное обслуживание.
Надежность, проверенная временем: В Уральске открылся дилерский центр Changan
Надежность, проверенная временем: В Уральске открылся дилерский центр Changan
По словам спикера, сейчас на рынок Казахстана завезли четыре модели автомобилей Changan. В дальнейшем планируется расширить линейку, а через два года в Алматы планируется построить новый автомобильный мультибрендовый завод, который будет выпускать три модели (один седан и два кроссовера). «В 2025 планируется производить 300 тысяч автомобилей. Соответственно авто будут реализовываться не только на внутреннем рынке Казахстана, но и за рубежом. Сейчас в Казахстане насчитывается восемь дилеров. В ближайшее время планируем открыть дилерские центры во всех регионах страны», - поделился Куанышбек Ерниязов. К слову, сейчас в уральском дилерском центре представлено четыре модели китайских авто: CS35 Plus, CS55PLUS ,CS75FL и флагман Uni-K.
Надежность, проверенная временем: В Уральске открылся дилерский центр Changan
Надежность, проверенная временем: В Уральске открылся дилерский центр Changan
Автомобили Changan в настоящее время напрямую импортируются из КНР. Наш Адрес: Уральск, улицаШолохова, 41 +7 705 790 55 55 www.changan-ural-krov.kz www.changan-auto.kz @changan.uralsk Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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