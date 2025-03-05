Награды ESG-Отчета КПО за 2023 год

Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В» (КПО) стала призером конкурса годовых отчетов KASE в номинации "Лучший отчет об устойчивом развитии за 2023 год". KASE проводит конкурс годовых отчетов с 2022 года. Оценка годовых отчетов проводилась сотрудниками KASE, а также казахстанскими экспертами в области оценки и подготовки годовых отчетов.
КПО также вошла в десятку лидеров пятого издания Рейтинга 50 лучших компаний по раскрытию ESG-информации, проведенного компанией PwC Казахстан по результатам годовых отчетов 2023 года. КПО получила диплом в номинации «Лучшая практика раскрытия ESG — информации». В охват рейтинга вошли 98 компаний, оперирующих в Казахстане.
С тех пор, как компания выпустила свой первый Отчет об устойчивом развитии в 2009 году, КПО прочно удерживает место среди ведущих компаний в Казахстане по качеству раскрытия информации. Для KПO отчет стал ключевым инструментом стратегической коммуникации не только потому, что он освещает ключевые аспекты ее деятельности, но и как платформа для продвижения ее приверженности устойчивому развитию с приоритетами на окружающую среду, социально-экономическое развитие и корпоративное управление.
Отчеты об устойчивом развитии давно стали эффективным инструментом для инвесторов и стейкхолдеров для оценки полной стоимости компании. Качественная отчетность и полноценное раскрытие информации позволяют организациям продемонстрировать общественности степень своей готовности предупреждать негативное воздействие, управлять рисками в экономической, экологической, социальной и корпоративной сферах, продолжая при этом приносить прибыль своим акционерам в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.
КПО-ның 2023 жылғы ESG-есебінің марапаттары
Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. (КПО) компаниясы KASE жылдық есептер байқауында «2023 жылдың тұрақты даму туралы үздік есебі» номинациясының жеңімпазы атанды. KASE жылдық есептер байқауын 2022 жылдан бастап өткізіп келеді. Жылдық есептерді бағалауды KASE қызметкерлері, сондай-ақ жылдық есептерді бағалау мен әзірлеу саласындағы қазақстандық сарапшылар жүргізді.
КПО сонымен қатар PwC Қазақстан компаниясы жүргізген 2023 жылдық есептер қорытындысы бойынша ESG-ақпаратты ашу жөніндегі 50 үздік компания рейтингісінің бесінші басылымында көшбасшылар ондығына енді. КПО «ESG-ақпаратты ашудың үздік тәжірибесі» номинациясы бойынша дипломмен марапатталды. Рейтингке Қазақстанда жұмыс істейтін 98 компания кірді.
2009 жылы компания өзінің алғашқы Тұрақты даму туралы есебін шығарғаннан бері, КПО ақпаратты ашу сапасы бойынша Қазақстандағы жетекші компаниялардың қатарында орнын берік ұстап келеді. КПО үшін есеп стратегиялық коммуникацияның негізгі құралына айналды, бұл тек компанияның қызметіндегі басты аспектілерді жариялап қана қоймай, қоршаған ортаны қорғау, әлеуметтік-экономикалық даму және корпоративтік басқару басымдықтарына негізделген тұрақты дамуға деген ұстанымын ілгерілету алаңы ретінде де маңызды.
Тұрақты даму туралы есептер инвесторлар мен мүдделі тараптар үшін компанияның толық құнын бағалауда тиімді құралға айналғалы көп болды. Сапасы жоғары есеп және ақпараттың ашықтығы ұйымдардың өз акционерлеріне қысқа, орта және ұзақ мерзімді перспективада табыс әкелуді жалғастыра отырып, өз қызметінен туындаған жағымсыз әсердің алдын алу, экономикалық, экологиялық, әлеуметтік және корпоративтік салалардағы қауіп-қатерлерді басқару бойынша дайындығын қоғамға көрсетуге мүмкіндік береді.