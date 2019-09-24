Об этом стало известно в ходе расследования уголовного дела, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, был обнаружен 29 марта в исправительном учреждении РУ-170/3 (исправительное учреждения максимальной безопасности - прим. автора). По данному факту департаментом полиции ЗКО было проведено досудебное расследование по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и статье 288 УК РК "Незаконное изготовление оружия". Позже в департаменте полиции ЗКО отметили, что предмет похожий на самодельное взрывное устройство, был обнаружен и изъят в ходе осмотра административного здания П-2 учреждения РУ-1703 ДУИС ЗКО между 2 и 3 этажами под лестницей. - В ходе следствия было установлено, что самодельное взрывное устройство было изготовлено осужденным РУ-170/3, - пояснили в департаменте полиции ЗКО. - Уголовное дело с обвинительным актом направлено в  прокуратуру города Уральска и в настоящее время находится на рассмотрении в Уральском городском суде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.