Налоговая амнистия в Казахстане: за какие нарушения штрафы не спишут

Сенат одобрил закон об административной амнистии, которая затронет почти 2,4 тысячи казахстанцев. В Комитете госдоходов пояснили, кто не попадет под "прощение" долгов и почему это касается далеко не всех нарушений.

В Казахстане готовится к реализации новая административная амнистия, по которой гражданам и предпринимателям спишут взыскания на общую сумму 298,4 миллиона тенге. Подробности документа, одобренного Сенатом 11 июня, раскрыли в Комитете государственных доходов.

Под действие амнистии подпадают физические лица, индивидуальные предприниматели и частные практики. Однако в ведомстве подчеркнули, что освобождение от ответственности будет выборочным: некоторые виды налоговых правонарушений прощать не планируется.

Согласно разъяснениям КГД, амнистия не коснется тех, кто совершил нарушения по следующим статьям Административного кодекса:

Статья 275 - "Сокрытие объектов налогообложения и иного имущества, подлежащих отражению в отчетности";

Статья 277 - "Уклонение от уплаты начисленных сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет";

Статья 278 - "Занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет".

Причину такого решения в комитете объяснили серьезностью последствий для финансовой системы страны.

- Исключение обусловлено тем, что эти правонарушения связаны с сокрытием объектов налогообложения и уклонением от исполнения обязательств, что наносит существенный ущерб экономике государства, - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным подсчетам Министерства финансов, амнистия затронет 2 370 человек. В это число входят 448 физических лиц с общей суммой штрафов 72,7 млн тенге и 1 930 индивидуальных предпринимателей, сумма взысканий которых составляет 225,6 млн тенге.

