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Социум Экономика

183 млн тенге налогов задолжали автовладельцы ЗКО

Оплатить налог можно несколькими способами.
Арайлым Усербаева
183 млн тенге налогов задолжали автовладельцы ЗКО

По данным департамента госдоходов по ЗКО, срок уплаты налога на транспортные средства за 2024 год истекает 1 апреля 2025 года. При исчислении налога применяется месячный расчетный показатель в размере 3 692 тенге, действовавший в 2024 году.

Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении e-Salyq Azamat. Информация о сумме налога будет размещена в сервисе «Предстоящие платежи для физических лиц» на web-портале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях e-Salyq Azamat и банков второго уровня АО Kaspi и АО «Халык банк».

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Оплатить налог можно:

  • через портал egov.kz в разделе «Налоги и финансы» с помощью банковской карты;
  • через мобильные приложения банков второго уровня;
  • в кассах банков второго уровня;
  • через отделения «Казпочты»;
  • через сайт «Казпочты» post.kz в разделе «Платежи», «Оплата налоговых платежей», «Налоги»;
  • приложениях «e-Salyq Azamat».

По данным ДГД по ЗКО, на сегодня количество должников по налогу на транспорт физических лиц  составляет 5154. Сумма долга 183,7 миллиона тенге.

Транспорт Налог

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