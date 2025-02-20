183 млн тенге налогов задолжали автовладельцы ЗКО

По данным департамента госдоходов по ЗКО, срок уплаты налога на транспортные средства за 2024 год истекает 1 апреля 2025 года. При исчислении налога применяется месячный расчетный показатель в размере 3 692 тенге, действовавший в 2024 году.

Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении e-Salyq Azamat. Информация о сумме налога будет размещена в сервисе «Предстоящие платежи для физических лиц» на web-портале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях e-Salyq Azamat и банков второго уровня АО Kaspi и АО «Халык банк».

Оплатить налог можно:

через портал egov.kz в разделе «Налоги и финансы» с помощью банковской карты;

через мобильные приложения банков второго уровня;

в кассах банков второго уровня;

через отделения «Казпочты»;

через сайт «Казпочты» post.kz в разделе «Платежи», «Оплата налоговых платежей», «Налоги»;

приложениях «e-Salyq Azamat».

По данным ДГД по ЗКО, на сегодня количество должников по налогу на транспорт физических лиц составляет 5154. Сумма долга 183,7 миллиона тенге.