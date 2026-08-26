Напал с ножом на мать и бабушку: в Актобе начался суд над 16-летним подростком

В Актобе начался суд по делу подростка, который напал с ножом на мать и бабушку: мать скончалась.

Это шокирующее преступление было совершено 2 декабря прошлого года. 16-летний школьник, который хорошо учился и которого соседи считали добрым, нанёс ножевые ранения матери, а затем бабушке. 41-летняя женщина скончалась на месте, 71-летняя бабушка в тяжёлом состоянии поступила в больницу. У неё были множественные колото-резаные раны шеи, бедра, плеча, предплечья, кисти, переломы рёбер, травма грудной клетки.

Семья, в которой было трое детей, жила в пятиэтажке в центре Актобе. В ту ночь из-за криков, которые разносились из их квартиры, первыми встревожились соседи сверху. Они и вызвали полицию. Старшего из детей забрали, квартира ещё какое-то время оставалась опечатанной.

В полиции рассказали, что подросток сразу дал признательные показания.

В школе задержанного характеризовали с хорошей стороны, соседи также рассказывали, что дети в этой семье очень воспитанные.

26 августа в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области состоялось слушание по этому делу.

Как говорится в обвинительном заключении, в семье был затяжной конфликт. 2 декабря поздно вечером он сообщил матери, что ему не нравится предмет, который он выбрал для госэкзамена, и решил высказать матери своё мнение по этому поводу, но женщина отдыхала и не отреагировала на это. Тогда подросток пошёл на кухню, где мама решила попить воды, взял нож и, будучи в состоянии затяжной шизофрении, не владея собой, разозлившись, начал наносить женщине удары по разным частям тела. Мать скончалась на месте. После этого, не владея собой, подросток стал наносить удары ножом по телу бабушки, которая решила вмешаться в происходящее. Та с ранениями попала в больницу.

Судебный процесс продолжается.

Айман КАРИМ