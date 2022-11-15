Нарколабораторию обнаружили атырауские полицейские

Из дома изъяли 50 кустов конопли и 2,7 килограммов высушенной марихуаны. Сотрудники управлений по противодействию экстремизму и по противодействию наркопреступности задержали 54-летнего подозреваемого. Он выращивал наркосодержащие растения. В ходе обыска по месту его жительства изъяли 50 кустов конопли, 2.7 килограммов высушенной марихуаны, два стеклянных футляра с семенами конопли и весы. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. В отношении задержанного начато досудебное расследование сразу по двум статьям уголовного кодекса: части 4 статьи 296 (незаконное обращение с наркотич