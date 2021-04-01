Наркотики на 27 миллионов тенге изъяли полицейские Актобе (видео)

Крупная спецоперация по задержанию наркодилеров проведена полицией города Актобе, сообщается на сайте Polisia.kz. Скриншот с видео Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативных мероприятий с привлечением бойцов спецподразделения Национальной гвардии пресечена деятельность преступной группы. Полицейскими установлено, что участники группировки на территории всей Актюбинской области занимались перевозкой, хранением и сбытом марихуаны и гашиша в особо крупном размере. – Преступная деятельность указанных лиц фиксировалась, проводил