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Социум

Наркотики на 27 миллионов тенге изъяли полицейские Актобе (видео)

Крупная спецоперация по задержанию наркодилеров проведена полицией города Актобе, сообщается на сайте Polisia.kz. Скриншот с видео Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативных мероприятий с привлечением бойцов спецподразделения Национальной гвардии пресечена деятельность преступной группы. Полицейскими установлено, что участники группировки на территории всей Актюбинской области занимались перевозкой, хранением и сбытом марихуаны и гашиша в особо крупном размере. – Преступная деятельность указанных лиц фиксировалась, проводил
Арайлым Усербаева
Наркотики на 27 миллионов тенге изъяли полицейские Актобе (видео)
Крупная спецоперация по задержанию наркодилеров проведена полицией города Актобе, сообщается на сайте Polisia.kz.
Наркотики на 27 миллионов тенге изъяли полицейские Актобе (видео)
Наркотики на 27 миллионов тенге изъяли полицейские Актобе (видео)
Скриншот с видео Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативных мероприятий с привлечением бойцов спецподразделения Национальной гвардии пресечена деятельность преступной группы. Полицейскими установлено, что участники группировки на территории всей Актюбинской области занимались перевозкой, хранением и сбытом марихуаны и гашиша в особо крупном размере. – Преступная деятельность указанных лиц фиксировалась, проводились и другие негласные мероприятия, благодаря проведенной оперативной работе стражи порядка вышли на след наркодилеров. Обыски и задержания проводились одновременно по нескольким адресам города, чтобы не произошло утечки информации о проведении операции, – отметил начальник УПН ДП Актюбинской области Нурлан Таушанбаев. Так, по улице Жубановых была остановлена Toyota Rav4. В салоне авто находился предполагаемый поставщик наркотических средств, у которого по месту жительства изъято более пяти килограммов гашиша. Рядом с ним находились еще двое знакомых, у одного из них при себе имелся более один килограмм марихуаны и более 10 граммов гашиша, а в квартире при обыске было изъято еще более 22 килограммов марихуаны. Кроме того, по местам проживания были задержаны еще трое участников преступной группы. Все задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Всего полицейские изъяли более 24 кг марихуаны и более 5 кг гашиша. К слову, на черном рынке стоимость указанного веса наркотиков составила бы около 27,2 миллиона тенге. – В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 296 УК РК “Сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный преступной группой”, и влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 25 лет, а также по статье 297  УК РК “Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств”, что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. ​Совокупностью собранных доказательств все задержанные изобличены в совершении вышеуказанных преступлений и водворены в ИВС УП города Актобе, - сообщили в полиции. y6NfTEFdrhQ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
полиция наркотики

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