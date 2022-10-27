Народный целитель Республики Казахстан помогает людям со сложными диагнозами в Уральске

Алтай Нсанов более 20 лет успешно занимается целительской деятельностью по различным заболеваниям не только в Казахстане, но и в России. Алтай Нсанов упорно и результативно работает как народный целитель. Люди обращаются к нему за помощью со многими недугами, среди которых хронические головные боли, остеохондроз, грыжи, проблемы с почками, селезенкой, поджелудочной железой, кишечником, зоб, бронхиальная астма, язва желудка и 12-перстной кишки, геморрой, женские болезни, болезни суставов, судорожные симптомы, женское бесплодие, ДЦП (дети до 5 лет особенно результативно) и многое другое. В своей