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Народный целитель Республики Казахстан помогает людям со сложными диагнозами в Уральске

Алтай Нсанов более 20 лет успешно занимается целительской деятельностью по различным заболеваниям не только в Казахстане, но и в России. Алтай Нсанов упорно и результативно работает как народный целитель. Люди обращаются к нему за помощью со многими недугами, среди которых хронические головные боли, остеохондроз, грыжи, проблемы с почками, селезенкой, поджелудочной железой, кишечником, зоб, бронхиальная астма, язва желудка и 12-перстной кишки, геморрой, женские болезни, болезни суставов, судорожные симптомы, женское бесплодие, ДЦП (дети до 5 лет особенно результативно) и многое другое. В своей
gorod
Народный целитель Республики Казахстан помогает людям со сложными диагнозами в Уральске
(без названия)
(без названия)
Алтай Нсанов более 20 лет успешно занимается целительской деятельностью по различным заболеваниям не только в Казахстане, но и в России.
Народный целитель Республики Казахстан помогает людям со сложными диагнозами в Уральске
Народный целитель Республики Казахстан помогает людям со сложными диагнозами в Уральске
Алтай Нсанов упорно и результативно работает как народный целитель. Люди обращаются к нему за помощью со многими недугами, среди которых хронические головные боли, остеохондроз, грыжи, проблемы с почками, селезенкой, поджелудочной железой, кишечником, зоб, бронхиальная астма, язва желудка и 12-перстной кишки, геморрой, женские болезни, болезни суставов, судорожные симптомы, женское бесплодие, ДЦП (дети до 5 лет особенно результативно) и многое другое.
(без названия)
(без названия)
В своей практике целитель использует методику наложения рук, то есть биоэнерготерапия. Диагностику проводит сам. Никакие справки, подтверждающие диагноз, ему не требуются. На результат своей целительной деятельности Алтай Нсанов дает гарантию.
Народный целитель Республики Казахстан помогает людям со сложными диагнозами в Уральске
Народный целитель Республики Казахстан помогает людям со сложными диагнозами в Уральске
Он занимается изготовлением настоек и мазей. Целебные травы и корни для настоек собирает в горах Алтая, в Павлодарской области, в ЮКО. А также целитель проводит пациентам лечебный баночный массаж. - Собираю травы с весны до осени. Это самое благополучное время, - говорит Алтай Нсанов.
Народный целитель Республики Казахстан помогает людям со сложными диагнозами в Уральске
Народный целитель Республики Казахстан помогает людям со сложными диагнозами в Уральске
Обратившиеся к целителю утверждают о положительной динамике после посещения целителя и с радостью рассказывают о положительных результатах оказанной им помощи. По словам Валентины Федоровны, она давно страдает болезнями почек, остеохондрозом и мучилась от сильных болей. По совету родственницы, она пришла на прием к Алтаю и вот уже 10 дней получает его биоэнергетические сеансы.
Народный целитель Республики Казахстан помогает людям со сложными диагнозами в Уральске
Народный целитель Республики Казахстан помогает людям со сложными диагнозами в Уральске
- Когда Алтай прикладывает руки, я чувствую необычайное тепло. Это не описать словами, - рассказывает Валентина Федоровна. Женщина очень довольна и намерена посещать целителя до полного выздоровления.
Народный целитель Республики Казахстан помогает людям со сложными диагнозами в Уральске
Народный целитель Республики Казахстан помогает людям со сложными диагнозами в Уральске
Стоимость одного сеанса составляет 5000 тенге. Одному посетителю в среднем может потребоваться до 12 сеансов, в зависимости от сложности заболевания. Однако это не фиксированная цена. По словам целителя, он никому не отказывает в помощи и нехватка денег у пациента не повод для отказа в помощи. Целитель имеет грамоты и медали за вклад в развитие народной медицины. Также у Алтая Нсанова есть международный сертификат, который дает ему право заниматься целительством и за пределами Казахстана.
Народный целитель Республики Казахстан помогает людям со сложными диагнозами в Уральске
Народный целитель Республики Казахстан помогает людям со сложными диагнозами в Уральске
Целитель принимает граждан в городе Уральск с 25 октября по 15 ноября 2022 года с 09:00 до 18:30 ежедневно по адресу: пр. Н. Назарбаева, 218, кабинет 2/2 (здание УФЭК, 1 ЭТАЖ), ост. Юбилейная. Записаться на прием можно, позвонив по телефонам: 8 701 229 07 77, 8 705 642 43 13
Народный целитель Республики Казахстан помогает людям со сложными диагнозами в Уральске
Народный целитель Республики Казахстан помогает людям со сложными диагнозами в Уральске
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