- Проверка показала, что в результате сбоя напряжения в электроснабжении завода произведена полная остановка технологических установок. В связи с чем, для обеспечения безопасности и сохранности оборудования избыточное давление углеводородного газа было кратковременно направлено на факельную систему. После восстановления электроснабжения со стороны АО KEGOC технологические установки были перезапущены с восстановлением нормальной работы технологической цепочки для производства товарной продукции, - говорится в сообщении.При этом у предприятия отсутствует разрешение на эмиссии (выделение веществ в окружающую среду) от сжигания газа на факелах. Таким образом, эмиссии в результате сжигания топливного газа в объёме 73 тысяч м3 на факельной установке и 6 тысяч м3 на установке ППНГО являются самовольными и не подлежат нормированию согласно экологическому законодательству. Более того, в ведомстве заверили, что нарушение носит систематический характер - аналогичные факты допускаются предприятием третий раз за год.
- За систематическое превышение нормативов эмиссий в окружающую среду в отношении предприятия составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 328 КоАП. Материалы находятся на рассмотрении суда, - информировали в министерстве.
Нарушение данной статьи влечёт штраф в размере 20 000% от соответствующей ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду. Ставка зависит от самого загрязняющего вещества и от источника.Напомним, в первых числах сентября жители Атырау жаловались на неприятный запах в городе. Некоторые страдали головными болями, слабостью и тошнотой. Областной департамент экологии в этой связи начал внеплановую проверку АНПЗ. Второго сентября сообщалось, что в те дни в атмосферном воздухе города установлен факт превышения показателя содержания сероводорода (токсичный газ, действующий непосредственно на нервную систему - прим. автора).