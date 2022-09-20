- Проверка показала, что в результате сбоя напряжения в электроснабжении завода произведена полная остановка технологических установок. В связи с чем, для обеспечения безопасности и сохранности оборудования избыточное давление углеводородного газа было кратковременно направлено на факельную систему. После восстановления электроснабжения со стороны АО KEGOC технологические установки были перезапущены с восстановлением нормальной работы технологической цепочки для производства товарной продукции, - говорится в сообщении.

- За систематическое превышение нормативов эмиссий в окружающую среду в отношении предприятия составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 328 КоАП. Материалы находятся на рассмотрении суда, - информировали в министерстве.

Фото: anpz.kz В пресс-службе министерства экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что внеплановая проверка ТОО «АНПЗ» завершилась пятого сентября.При этом у предприятия отсутствует разрешение на эмиссии (выделение веществ в окружающую среду) от сжигания газа на факелах. Таким образом, эмиссии в результате сжигания топливного газа в объёме 73 тысяч м3 на факельной установке и 6 тысяч м3 на установке ППНГО являются самовольными и не подлежат нормированию согласно экологическому законодательству. Более того, в ведомстве заверили, что нарушение носит систематический характер - аналогичные факты допускаются предприятием третий раз за год.

Нарушение данной статьи влечёт штраф в размере 20 000% от соответствующей ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду. Ставка зависит от самого загрязняющего вещества и от источника.