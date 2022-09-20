Мужчина употреблял марихуану, передаёт портал «Мой ГОРОД». KhQ33jJ8kYw ВИДЕО 18+. ДТП произошло 19 сентября в посёлке Зачаганск. Трёх школьниц сбила ассенизаторская машина. С многочисленными ушибами и переломами девочек госпитализировали в отделение травматологии Областной детской многопрофильной больницы. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что 19 сентября в 14:10 32-летний водитель «ГАЗ-53», двигаясь по улице Доспанова, напротив автобусной остановки «30-ая школа», допустил наезд на трёх несовершеннолетних пешеходов.
- Дети выбежали на проезжую часть из-за стоявшего на остановке автобуса. В результате ДТП несовершеннолетние 2009, 2010 и 2011 годов рождения госпитализированы в областную детскую больницу. Согласно медосвидетельствования водитель находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением марихуаны. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 345 ч.1 УК РК «Нарушение правил дорожного движения», - сообщили в полиции.
Взят ли под сражу водитель грузовика, не сообщается. Сбивший школьниц в Уральске водитель грузовика был в состоянии наркотического опьянения Фото с сайта Polisia.kz